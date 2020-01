publié le 06/01/2020 à 11:02

C'est un nouveau portrait officiel très royal. Pour l'année 2020, les comptes officiels des palais de Kensington et de Buckingham ont dévoilé une nouvelle photo d'Elizabeth II en compagnie de son fils le prince Charles, son petit-fils le prince William et son arrière-petit-fils le prince George, les héritiers de la couronne britannique.

4 générations réunies sur un même cliché pour souhaiter une bonne année aux abonnés des comptes Instagram de la famille royale.

Le fils de Kate et William a d'ailleurs de nouveau volé la vedette à son arrière-grand-mère, comme on peut le lire dans les commentaires sous les photos. "Prince George a tellement grandi !", "C'est un beau petit jeune homme", sont les mots des abonnés qui reviennent assez souvent. C'est la première fois depuis 2016 que George est de nouveau sur un portrait officiel avec son arrière-grand-mère, son père et son grand-père. Il avait été réalisé pour les 90 ans d'Elizabeth II.