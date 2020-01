Retrait de Meghan et Harry : la reine a convoqué le prince pour une réunion de crise

publié le 13/01/2020 à 06:54

Rien ne va plus dans la famille royale d'Angleterre. À la suite de l'annonce du prince Harry et de Meghan Markle, qui ont signifié vouloir prendre leurs distances avec la royauté, la reine Elizabeth II a décidé de tenir une réunion de crise. Sont convoqués ce lundi 13 janvier à Londres le prince Charles, le prince William et le prince Harry. La duchesse de Sussex, déjà au Canada avec son fils Archie, pourrait intervenir par téléphone.

La reine est déçue et en colère de ne pas avoir été prévenue plus tôt de la décision du prince Harry et de son épouse. Le duc et la duchesse de Sussex souhaitent vivre une partie de l'année au Canada et ne plus participer qu'à mi-temps à ses obligations royales. Des explications s'imposent.

Un huis-clos familial qui s'annonce donc glacial. C'est la première fois que le prince Harry va revoir sa grand-mère, qui n'apprécie vraiment pas la situation. La réunion devrait se tenir dans la bibliothèque feutrée de sa résidence privée pour régler cette affaire au plus vite. En plus des princes et de la reine, cinq assistants seront aussi présents.

Charles va-t-il couper les vivres à son fils ?

Meghan Markle ne sera pas physiquement présente. Elle laisse son mari le prince Harry seul contre tous. Au cœur de toutes ces discussions : le montant de sa dotation financière.

Dans leur communiqué, le couple a revendiqué vouloir être indépendant financièrement, expliquant renoncer à son allocation royale. Mais cette allocation ne représente que 5% de leurs revenus. La quasi-totalité de l'argent de Harry et Meghan, soit environ 6 millions d'euros par an, est versé par le prince Charles. C'est à ce dernier que revient la décision de couper les vivres ou non.

De plus, le duc et la duchesse de Sussex comptent conserver l'usage de leur résidence sur les terres de Windsor, garder leurs titres royaux -ils ont d'ailleurs déposé la marque Sussex Royal- et la rémunération de leurs futures apparitions aux côtés de la famille royale. Selon Bloomberg, Harry pourrait demander 500.000 dollars et Meghan 100.000 par intervention. Huit Britanniques sur dix estiment que le couple veut le beurre et l'argent du beurre et espèrent qu'ils ne recevront plus un sou. Mais seule la reine est décisionnaire dans cette affaire.