Famille royale : comment Meghan et Harry vont-ils être indépendants financièrement ?

et Capucine Trollion

publié le 09/01/2020 à 15:44

Le prince Harry a coupé le cordon ombilical avec la famille royale. Avec son épouse Meghan Markle, ils ont décidé de renoncer à leur rôle de premier plan pour vivre une partie de l’année en Amérique du Nord, comme ils l'ont annoncé dans un communiqué le 8 janvier 2020.

Parce qu’ils renoncent à une partie de leur rôle et donc de leur revenu, notamment leur part de la liste civile, c’est-à-dire l’argent provenant du contribuable, versé en salaire à la Reine et donc la famille royale. Mais ça, selon le site qu’Harry et Meghan viennent de créer, cela ne représente que 5% de leurs revenus annuels.

D’où vient le reste ? Meghan touche encore certainement des royalties de son travail d’actrice. Harry lui-même a plusieurs millions en banques, qu’il a hérité de sa mère Diana et de la reine mère. Le prince Charles pourra continuer à verser de l'argent à son fils comme il le fait et le couple compte continuer à utiliser leur maison de Windsor, retapée aux frais des contribuables, pendant leur mi-temps effectué au sein de la famille royale.

La presse spécule déjà

Au-delà de ça, les fans s’interrogent : "Elle va redevenir actrice, elle fera ça sans problème. Mais Harry, lui… Ils disent qu’ils ont des projets caritatifs… J’espère que ça lui permettra de garder la tête sur les épaules et de ne pas tomber en dépression", explique un Britannique au micro de RTL. La presse spécule déjà sur Meghan jouant son propre rôle dans la série de Netflix, The Crown. Harry en tant que fils de Diana, est une poule aux œufs d’or… Mais il leur faudra faire attention à ne pas trop dévaluer leur image de marque, parce que ça, cela leur coûterait cher.