"Megxit" : la presse britannique tire à boulets rouges sur Meghan et Harry

Un titre plus "soft" pour le "Guardian" avec "Harry et Meghan se retirent de leurs rôles"

Un titre plus "soft" pour le "Guardian" avec "Harry et Meghan se retirent de leurs rôles"

publié le 09/01/2020 à 12:00

C'est une annonce choc de Meghan et Harry. Dans un communiqué diffusé le 8 janvier 2020, le couple a annoncé qu'il renonçait à son rôle de "membres senior de la famille royale", et qu'il compte désormais travailler pour être "financièrement indépendants" et s'installer une partie de l'année en Amérique du Nord.

Une décision qui a surpris le Palais de Buckingham, la presse britannique et les fans de Meghan et Harry. Au lendemain du communiqué explosif, les médias étrillent le couple royal, accusé d'"égoïsme", de prendre "une décision prématurée" sans en avoir averti la reine Elizabeth II. Un scandale qui donne de l'eau au moulin des détraqueurs de Meghan et Harry, qui sont la cible des tabloïds depuis l'annonce officielle de leur relation.

"Ils ne l'ont même pas dit à la reine" titre ainsi le Daily Mirror, ajoutant que la décision d'Harry est "égoïste". Sur la chaîne Sky News, on peut lire "Ce que Meghan veut, Meghan l'obtient". Un spécialiste de la famille royale explique même : "En plus d'endommager ses relations avec les médias, que le prince Harry avait réussi à préserver ces dernières années, il a endommagé et c'est le plus important, ses relations avec certains membres de sa famille. The Sun parle de Megxit en martelant que leur décision a déclenché "une guerre civile" au sein du Palais de Buckingham.

La Reine "dévastée"

Les médias britanniques reprochent principalement à Harry et Meghan de n'avoir même pas prévenus Elizabeth II de leur décision. Pour le Daily Mirror, elle aurait appris la nouvelle à la télévision. La BBC rapporte qu'Elizabeth II et son époux Philip ont été "blessés" par le retrait d'Harry et Meghan. Dans le Telegraph, on peut lire que la famille est "extrêmement déçue" que le prince Harry et Meghan Markle aient pris cette décision "sans les consulter".