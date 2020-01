publié le 10/01/2020 à 02:18

Harry et Meghan peuvent-ils être "désanoblis" ? Après leur décision choc de renoncer à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique, leurs titres de "Duc et la Duchesse de Sussex" peuvent-ils leur être retirés ? Le Royaume-Uni s'interroge.

Le prince Harry et son épouse entendent fuir la pression médiatique en passant notamment davantage de temps en Amérique du Nord. Une annonce qui a pris la famille royale de court. La reine n'aurait même pas été prévenue. "Les discussions avec le duc et la duchesse de Sussex sont à un stade précoce", a temporisé Buckingham Palace mercredi.

Certes, Harry et Meghan peuvent toujours renoncer de plein gré à leurs titres royaux. Selon le Sun, l'option aurait même été envisagée. Il semble toutefois peu probable à l'heure actuelle, que "ses Altesses royales" fassent délibérément ce choix. Leur communiqué, signé du Duc et de la Duchesse de Sussex, ne laisse pour l'heure aucunement présager un tel renoncement.

La Reine veut une "solution rapide"

La seule personne qui pourrait dès lors décider de leur retirer leurs titres est la Reine elle-même. Il y a fort à penser que la souveraine de 93 ans, éprouvée par une année "semée d'embûches", ne tranche pas en sens dans un premier temps. "Nous comprenons leur désir d'adopter une approche différente, mais ce sont des questions complexes qui prendront du temps à résoudre", indiquait le Palais dans son communiqué.

Une chose est sûre, Elizabeth II a donné jeudi quelques "jours" à la famille royale pour se mettre d'accord sur une "solution" à la mise en retrait voulue par le prince Harry et sa femme Meghan. Les équipes de la reine, de son fils Charles et des fils de ce dernier, William et Harry ont pour instruction de travailler "à un rythme soutenu" pour trouver des "solutions", selon une source au palais de Buckingham.

Une issue est attendue "en quelques jours, pas semaines", leur a rapporté cette source.

La presse étrille le couple

Dans tous les cas, la décision du prince Harry et son épouse Meghan de se mettre en retrait de la monarchie a placé jeudi le Royaume-Uni en émoi et a été fustigée par la presse pour son hypocrisie.



L'opinion aussi pourrait ainsi influencer la décision royale. Car la question fait débat chez nombre de Britanniques. Selon The Mirror, une pétition lancée à Brighton, ville située dans la région du Sussex (dont Harry et Meghan tirent leurs titres de noblesse), et demandant qu'on leur retire, aurait déjà récolté plusieurs milliers de signatures.



Reste une autre option que pourrait choisir la Monarque : celle de ne pas anoblir Archie. Né Mountbatten-Windsor, le jeune fils n'a pas encore reçu le titre de "Prince", comme ses cousins, ses parents ne l'ayant pas souhaité, afin qu'il mène une "vie normale". Une décision prise dès mai 2019 et qui laissait déjà apercevoir la volonté d'Harry et Meghan de prendre leur distances avec la famille royale.