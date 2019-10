Le prince Charles "furieux" du différend entre ses fils Harry et William

publié le 25/10/2019 à 12:16

Se disputer, oui. Mais en parler aux journalistes et pendant un important voyage officiel par dessus le marché ? Impensable pour le prince Charles. D'après des sources proches de la famille royale du Sun, le futur roi n'aurait pas du tout apprécié l'interview du prince Harry donnée sur ITV dans le documentaire Harry & Meghan : An African Journey.

D'après cette source, le prince Charles serait "furieux" que ses fils évoquent leurs différends ainsi. Ces déclarations ont "totalement éclipsé et annihilé ses efforts alors qu'il était en voyage à l'étranger", a fait savoir cette source anonyme. En effet, le prince Charles représentait le Royaume-Uni lors de l'intronisation de l’empereur Naruhito du Japon cette semaine et il a profité de sa venue au Japon pour rencontrer les rugbymen gallois à Tokyo, coupe du monde oblige.

Dimanche dernier, Harry et son épouse Meghan ont évoqué avec une rare honnête les difficultés qu'ils connaissaient. Le premier a confirmé que les relations avec son frère aîné étaient parfois tumultueuses. La duchesse de Sussex a quant à elle dénoncé l'immense pression médiatique qui pesait sur elle et son caractère "injuste".

Meghan Markle’s @itvnews interview shouldn’t just be a reality check for those of us working in the press. We all should be asking those whom we care about, even if we consider them to be privileged, whether they’re okay. pic.twitter.com/7Nw6dshX0o — Jamil Smith (@JamilSmith) October 19, 2019

Le prince Charles aurait été particulièrement frustré que ces déclarations fassent de l'ombre à son propre documentaire sur son travail : Prince Charles : Inside the Duchy of Cornwall. "Ce documentaire parle du travail de sa vie et il comptait beaucoup pour lui. Il a été totalement éclipsé parce que ces deux-là [Harry et Meghan] sont persuadés qu'ils ont réinventé la roue, explique la source du Sun. Faire ça à son frère [William et Kate étaient en voyage officiel au Pakistan, ndlr], c'est une chose. Mais le faire à son père et employeur c'est totalement différent".

D'après d'autres sources, William aurait fait part de son inquiétude pour son frère, considérant son cadet et son couple comme "fragiles". Harry aurait rétorqué qu'il ne s'était jamais senti aussi fort qu'actuellement. Charles partagerait les craintes du prince William, "s’inquiétant pour son fils comme il s'inquiétait pour Diana", rapporte les sources du tabloïd.

Des déclarations qui établissent des parallèles très romanesques et qu'il faut traiter avec prudence. Si le prince Harry a bien reconnu directement que sa relation avec son frère connaissait des hauts et des bas, il a aussi rappelé que leur lien était solide et que la presse people avait tendance à "totalement inventer" certaines tensions.

Prince Harry and Meghan Markle will take a break from royal duties towards the end of the year, a royal source says. This comes after Prince Harry admitted to tensions with Prince William, and Markle said she has struggled under the spotlight.https://t.co/286KwVveOt pic.twitter.com/9lpTG2Vtc8 — New Day (@NewDay) October 21, 2019