Mariage de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan : qui a vendu l'information à la presse ?

Le 12 avril 1965, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, les plus grandes stars de la chanson du moment se marient sous les regards de la France entière.

Mais, ce n’est pas ce qu’ils avaient voulu. Au contraire, ils avaient tenu à garder cet évènement secret pour le vivre dans sa plénitude. Mais c’était sans compter sur la discrétion du curé du village un peu trop fier et trop zélé qui a vendu la mèche au Journal du Dimanche. "C'est d'un moment d'intimité qui a été volé à deux jeunes stars de l'époque", résume Flavie Flament.

"D'autant plus que Sylvie voulait vraiment avoir ce moment, c'est très très important pour elle (...) elle voulait vraiment qu'ils vivent cet amour un peu caché", ajoute Benoît Cachin, journaliste spécialiste de la chanson française et auteur de Sylvie et Johnny, au micro de Jour J.

On pense que c'est le curé qui a vendu la mèche au "JDD" Benoît Cachin

"Sylvie a toujours un pincement au cœur quand elle pense à ça. On pense que c'est le curé qui a vendu la mèche au JDD et le JDD qui a fait ses gros titres avec. et ce qui devait être un petit mariage dans l'intimité va devenir un barnum énorme. La robe de Sylvie va être déchirée, on voit sur les images que Johnny s'énerve, qu'il essaye de la protéger", décrit encore Benoît Cachin. Sans oublier "les paparazzis qui font preuve de leurs élégances traditionnelles", raconte aussi Flavie Flament. "Ils étaient dans les arbres, ils avaient loué les maisons en face de l'église. Ça été du délire. Vraiment ils en ont souffert", relate Benoît Cachin.

La faute du manager de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan

"On pense aussi que dans la boucle de la complicité et du cynisme, il devait y avoir Johnny Stark, l'agent, le manager on disait à l'époque, de Sylvie et de Johnny. Déjà, il n'était pas très content que Johnny son rockeur se marie et s'embourgeoise, on va dire, donc, il en a profité. Et on pense aussi que c'est peut-être lui qui a prévenu le curé, qui a prévenu le JDD. C'était par ricochet et ils [Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, ndlr] ont essuyé les plâtres de la pipolisation", conclut Benoît Cachin.

