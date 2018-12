Sylvie Vartan sur RTL : "Je ne ferai jamais vraiment le deuil de Johnny"

publié le 05/12/2018 à 07:21

"Je ne réalise pas vraiment, je ne peux pas imaginer qu'il soit parti". Dans un entretien exclusif à RTL, Sylvie Vartan s'ouvre et se confie sur la mort de son premier amour : Johnny Hallyday.



Le 5 décembre 2017, l'ancienne "idole des jeunes" s'éteignait à son domicile de Marnes-la-Coquette, vaincu par un cancer du poumon à 74 ans. Une disparition qui provoqua une vive émotion chez des millions de Français, anonymes ou célèbres. Et parmi ces derniers, Sylvie Vartan affirme désormais vouloir le "célébrer vivant", en chantant. Et c'est sur scène, qu'elle lui rend hommage avec des reprises de chansons de Johnny. Reprises qu'elle a décidé d'enregistrer. L'album s'appelle Avec toi..., il vient de paraître. Treize chansons qui l'aident à ne pas oublier Johnny.

"À l'intérieur de moi je sais qu'il n'est plus là, mais je chante avec lui et cela me fait du bien", raconte la chanteuse. Ce qui me sauve, c'est de chanter". Elle explique qu'elle "ne fera jamais vraiment le deuil" de Johnny Hallyday. "Le fait de le perdre, c'est comme un bout de mon cœur qui s'en va aussi", confie-t-elle.

Une année violente" Sylvie Vartan Partager la citation





Sur cette année qui a suivi le décès de Johnny, Sylvie Vartan juge qu'elle a été "violente". Pour elle, mais aussi pour son fils. David Hallyday, avec sa sœur Laura Smet, est engagé dans un combat juridique concernant l'héritage de son père avec Laeticia Hallyday, la veuve du chanteur.



Sylvie Vartan confie également ne pas avoir pu écouter le dernier album posthume de Johnny Hallyday. "Sa voix vit en moi (...) si j'écoute ce disque je vais pleurer en permanence. J'ai décidé que je ne l'écouterai jamais". Enfin, la chanteuse affirme qu'elle n'ira pas sur la tombe de son premier amour à Saint-Barthélémy, "la tombe est dans mon cœur".