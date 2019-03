Héritage de Johnny Hallyday : "J'ai toujours soutenu mon fils et Laura", confie Sylvie Vartan

publié le 20/03/2019 à 13:00

Quelques heures après la première victoire de David Hallyday et Laura Smet dans la bataille juridique les opposant à Laeticia Hallyday, Sylvie Vartan réagit à l'événement au micro de RTL. "J'ai toujours soutenu mon fils de toutes les manières et Laura. Maintenant, je n'ai pas affaire à la justice, j'ai toujours dis que la justice avait son rôle à jouer et dans le mot justice, il y a 'juste', donc je leur fais confiance. S'ils ont statué de la sorte, c'est qu'ils avaient de bonnes raisons de le faire", explique-t-elle.



Le 19 mars 2019, les deux aînés de Johnny Hallyday ont obtenu une première victoire auprès de la justice américaine, comme le révèle l'un de leurs avocats à l'agence de presse Reuters. "Le trustee a essayé de contourner la justice française en tentant d’acter la compétence américaine", explique-t-il après la décision d'un tribunal californien. Ce tribunal a, en effet, refusé le transfert d'actifs du taulier du rock, appelé le "JPS Trust", demandé par le gestionnaire du "JPS Trust" [trustee, ndlr] sur le compte de Laeticia Hallyday.

Laeticia Hallyday demande elle à ce que la justice française se déclare incompétente au profit des juridictions américaines. C'est cette question que devra trancher le tribunal de Nanterre le 29 mars.