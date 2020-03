publié le 13/03/2020 à 21:00

Dans Les Marseillais aux Caraïbes, les disputes se suivent et se ressemblent. Mais, l'amour parvient presque à toujours revenir dans les cœurs des candidats de la télé-réalité. Dans ce nouvel épisode, Manon et Julien sont toujours en froid, alors que Greg et Maeva redoublent d'efforts pour les réconcilier.

Malheureusement, Manon ne souhaite pas pardonner à Julien ses propos et sa menace du divorce. Pendant quelques secondes, les petits gestes de son époux arrivent à la faire sourire, mais cela n'est pas suffisant. De retour à la villa, Manon prépare sa valise pour repartir de la villa et rejoindre leur fils Tiago. Greg et Maeva ont donc échoué dans leur mission "Cupidon" et leur job donné par Mawi la bookeuse : fabriquer du chewing-gum artisanal.

D'ailleurs, Greg est sur la sellette, car il est le seul à avoir loupé toutes ses missions depuis le début de l'émission. Il a encore droit à une chance, sinon il devra rentrer à Marseille. Pour sauver leur fraté, Paga, Julien et Carla, de retour, demandent à Mawi de contacter des Marseillaises et de les emmener à Tulum pour des speed-datings avec Greg. Ainsi, il pourra oublier Maeva, trouver l'amour et réussir ses boulots aux Caraïbes.

Maeva et Allan se réconcilient

L'histoire de Maeva et Allan est semée d'embûches. En apprenant que Maeva avait embrassé Greg le soir du chaman, Allan a préféré rompre. La Marseillaise, qui a pour seul tort d'avoir menti Allan, essaye de réparer leur relation. Monsieur veut "la faire ramer" et la barque stagne jusqu'à l'arrivée de Carla dans l'équation.

Elle réussi à leur permettre de se réconcilier avec un baiser lors de la soirée où Paga doit mixer. Cependant, Allan, pour continuer de se venger, déclare à Maeva que ce baiser ne signifie pas qu'ils sont de nouveau en couple. Maeva, choquée, préfère laisser tomber l'affaire, ce qui pousse Allan à revenir dans ses bras et officialiser de nouveau leur couple.

De son côté, Victoria appelle son petit ami resté à Marseille et rompt avec lui. La conversation est sur haut-parleur, pour que Paga entende tout. Il réalise que Victoria tient à lui et les deux amoureux scellent leur réconciliation par un baiser. Enfin, Océane confie à Paga qu'elle aurait aimé que Benji remette "tout en question" après l'avoir embrassé. Ce dernier, plutôt que d'en parler à Océane, explique à son fraté qu'Alix est "sa femme" et qu'il ne serait jamais sorti avec Océane s'il avait décidé de quitter sa petite amie.