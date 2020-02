publié le 19/02/2020 à 20:00

Avec ses 5 nouveaux candidats, Les Marseillais aux Caraïbes font le plein de problèmes. Alors que les histoires de cœurs passées sont les sujets de conversation dans la villa de Tulum, la tension monte d'un cran entre Allan, le cousin de Kevin et nouveau venu dans la villa, et Greg, au sujet de Maeva.

Depuis Dubaï, Greg a en effet décidé de ne plus parler à Maeva. Une décision que vit mal la candidate qui essaye malgré tout de garder un contact avec son ancien petit ami. Le statu quo bascule lorsqu'Allan, avec qui Maeva a échangé des bisous un soir à Marseille devant Greg, arrive dans l'aventure. Allan essaye d'avoir une relation polie avec Greg qui l'envoie paître dès son arrivée dans la villa.

Et quand Maeva et Greg se disputent de nouveau, parce que Greg a jeté les nouvelles claquettes de Maeva dans la piscine, Allan décide d'intervenir. Il rejoint l'ancien couple dans la chambre de Greg et essaye de calmer ce dernier, sans succès.



"Dis à ta femme de se calmer (...) Prends-la avec toi et qu'elle parte", ose lui dire Greg en parlant de Maeva. "Ne sois pas jaloux", lui rétorque Allan, qui ne supporte pas sa possessivité et sa jalousie. Quant à Maeva, elle n'a pas dit son dernier mot : "Il va draguer Océane et Maissane et moi je n'ai pas le droit de me faire draguer ?! C'est le pompom qui se fout de la Garonne ! Je vais me le faire", confie-t-elle à la caméra.