publié le 12/03/2020 à 13:12

Trop c'est trop pour Océane. Depuis plusieurs jours, la candidate des Marseillais aux Caraïbes est attaquée et insultée sur les réseaux sociaux par les fans de l'émission. Il lui est reproché d'être une briseuse de couple, après avoir embrassé Benjamin, alors en couple avec Alix, au moment du tournage des Marseillais aux Caraïbes.

De son côté, Benjamin qui a séduit Océane alors qu'il était en couple, et a embrassé la jeune femme, ne reçoit pas d’insultes et d'attaques virtuelles. Attaquée par Alix, Océane a décidé de réagir. "On s'en prend à moi, alors que je suis une bonne personne et tu le sais aussi. Par contre, toi qui es une mauvaise personne, sale, qui parle mal, qui insulte, qui frappe et plus que ça, c'est moi qui passe pour la mauvaise ? Mais c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité", démarre Océane dans sa story Instagram à l'intention d'Alix.

Océane poursuit en expliquant qu'Alix "s'amuse à envoyer des messages" à des gens "proches" de sa sœur jumelle Marine, en leur faisant croire qu'Océane raconte des horreurs sur sa sœur. "Ça montre que tu es quelqu'un d'horrible, je ne comprends pas pourquoi on me reproche tout ça (...) Les gens ne te connaissent pas du tout, mais t'inquiète pas, la vérité sortira", conclut Océane.