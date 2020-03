publié le 12/03/2020 à 09:55

C'est LA soirée des problèmes dans Les Marseillais aux Caraïbes. Tout part à vau l'eau, tout le monde hurle et certains en viennent même aux mains. Comment en est-on arrivé là ? Vous l'aurez deviné, l'élément déclencheur est le baiser entre Océane et Benjamin.

Maeva, la meilleure amie d'Alix, la petite amie de Benji, se met à hurler sur les deux fautifs. Elle envoie même du sable au visage de Benjamin. C'est là que Nicolas, son meilleur ami, intervient et repousse Maeva. Allan, son petit ami, s'interpose et crie sur Nicolas. Pendant ce temps dans la villa, Victoria crie sur Océane, qui essaye tant que bien d'expliquer qu'elle est célibataire, qu'elle fait ce qu'elle veut et que c'était à Benjamin de la repousser.

Arrive ensuite Greg dans l'arène des problèmes. Maeva lui offre son "cadeau empoisonné" : une figurine de Pinocchio et lui en explique la raison. "Je ne comprends pas pourquoi tu as balancé à Paga quand toi et moi on s'est embrassés (...) Pourquoi tu as raconté ça alors que c'est toi qui m'as embrassée ?", demande la Marseillaise. Ni une, ni deux, Greg sort de ses gonds et hurle dans la villa que c'est Maeva qui l'a embrassé. Choqué, Allan rompt avec Maeva. Paga explique qu'il a mis en garde Allan mais qu'il est resté fidèle à Greg. Allan et Paga en viennent aux mains, Kevin, le cousin d'Allan, les sépare et hurle sur Paga. Les deux fratés sont en guerre, avant de se réconcilier le lendemain matin.

La guerre froide chez les Tanti

Manon revient à la villa après une grosse dispute avec Julien. Elle était partie passer du temps avec leur fils Tiago. Maeva lui raconte tous les derniers potins de Mexico et "la troisième Guerre Mondiale" à la villa. Puis arrive Julien dans la cuisine et l'atmosphère se refroidit d'un coup. Il snobe son épouse. "Je n'ai pas envie encore une fois de baisser les armes et de tout faire pour la récupérer, mais elle me manque", explique-t-il à la caméra.

Plus tard, Manon confie à Paga : "Je ne suis pas en tort. L'amour ne pardonne pas tout, en revanche il y a des choses qui sont intolérables et tant pis s'il faut qu'un jour qu'on se quitte et bah on se quittera". "Je suis d'accord avec elle, on divorcera si elle ne respecte pas les règles", rétorque Julien. Paga découvre ensuite que Manon a jeté son alliance... La situation est plus que dangereuse entre le couple phare de l'émission.

Victoria avoue être déjà en couple

Manon passe donc à autre chose et se concentre sur le couple Victoria-Paga. Elle sait que la "nouvelle" cache quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Victoria est toujours en effet en couple, à Marseille "Oui, j'ai quelqu'un à Marseille (...) Je n'ai pas réussi à mettre un point final", explique-t-elle aux Marseillaises. "T'es une petite cachottière", lui lance Maeva.



Victoria reconnaît qu'elle doit la vérité à Paga et aux autres membres de la villa. Elle déclare qu'elle va rompre avec son "copain" en France pour être honnête avec Paga. "Du coup t'y as deux mecs (...) Tant qu'elle envoie pas le message, je lui parle pas", explique le Marseillais. Victoria fond ensuite en larmes devant Maeva et Maissane. "Je suis triste, parce que j'ai merdé clairement, mais, j'espère que j'ai encore une chance avec Paga", confie-t-elle.



Quelques mètres plus loin, Océane craque aussi : "Je sais que j'ai merdé mais je ne contrôle pas. Je prends mes distances avec Benji". La Marseillaise poursuit devant la caméra que si Benji lui avait dit stop, elle n'aurait jamais continué à flirter avec lui.