Les infos de 18h - Pourquoi The Rolling Stones ne joueront plus "Brown Sugar" en concert ?

Les infos de 18h - Pourquoi The Rolling Stones ne joueront plus "Brown Sugar" en concert ?

Les infos de 18h - Pourquoi The Rolling Stones ne joueront plus "Brown Sugar" en concert ?

Les infos de 18h - Pourquoi The Rolling Stones ne joueront plus "Brown Sugar" en concert ?

La célèbre chanson Brown Sugar écrite par les Rolling Stones en 1969 n'a pas été jouée depuis le départ de la tournée "No Filter Tour" du groupe mythique aux États-Unis, débutée le 26 septembre dernier. Mick Jagger a décidé que le groupe n'interprétera plus en concert ce classique des années 1970. En cause : les paroles du titre sont désormais jugés trop sensible vis-à-vis du public.

Keith Richards a confié qu'il ne comprenait pas cette "censure" puisque le texte dénonce les horreurs de l'esclavage. Si le thème principal du titre ne pose pas de problème, qui décrit la barbarie de cette époque et l'histoire d'un homme qui viole et fouette des femmes "autour de minuit", les paroles suscite tout de même la polémique. Déjà en 1995, le leader du groupe avait reconnu qu'il n'écrirait plus les mêmes paroles comme celles-ci. Autre point de crispation : le deuxième sens de Brown Sugar qui serait une référence à l'héroïne.

La chanson Brown Sugar a été jouée en concert 1.136 fois, le deuxième morceau le plus joué par les Stones après Jumpin' Jack Flash. Si les Rolling Stones cèdent à contre cœur, ils n'excluent pas toutefois de rejouer à nouveau sur scène le titre polémique.

À écouter également dans ce journal

Enseignante agressée en Seine-et-Marne - Le lycéen de Combs-la-Ville filmé en train de projeter violemment au sol son enseignante a été condamné ce mercredi à une peine de cinq mois de prison avec sursis probatoire.



"Squid Game" - Des enfants de primaire qui rejouent des scènes de violence de la série "Squid game" : des élèves et des parents s'inquiètent. Sa mère d'une petite fille s'est même rendue sur place pour sensibiliser les enfants.



Gestion de la crise sanitaire - La prolongation du pass sanitaire a été présentée en conseil des ministres ce mercredi. La cheffe de file des Insoumis, Mathilde Panot, a dénoncé une absence de concertation de la part des autorités.