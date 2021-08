Mort de Charlie Watts : Mick Jagger et Keith Richards lui rendent hommage

Il restera à jamais comme l'un des plus grands batteurs de l'histoire du rock. L'artiste britannique Charlie Watts, connu pour ses cinquante-huit années de carrière au sein des Rolling Stones, est décédé ce mardi 24 août à l’âge de 80 ans, a annoncé son agent, Bernard Doherty, dans un communiqué. Si les raisons de son décès n’ont pas été dévoilées, le musicien avait une santé fragile depuis plusieurs années.

Sa mort laisse un grand vide dans le groupe iconique des Rolling Stones, qui devait repartir en tournée aux États-Unis à l’automne prochain. Mick Jagger, Keith Richards et Ron Wood viennent de perdre leur complice de toujours et lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Sur Twitter, le chanteur du groupe, Mick Jagger, a publié une photo de Charlie Watts hilare tandis que le guitariste, Keith Richards, a partagé un cliché de la batterie de son ami, sur laquelle figure une pancarte "closed" (fermée ndlr), soulignant le vide qu'il laisse derrière lui. "Charlie était un mari, un père et un grand-père aimant et aussi, en tant que membre des Rolling Stones, l’un des plus grands batteurs de sa génération" a de son côté publié le groupe.

En hommage au batteur, l'émission Bonus Track a consacré une émission spéciale aux Rolling Stones :

À écouter L'INTÉGRALE - Charlie Watts, le batteur d'exception des Rolling Stones 57:34