Mort de Charlie Watts : "Je ne sais pas si le groupe survivra", s'inquiète Georges Lang

Charlie Watts, le batteur emblématique des Rolling Stones, venait d'avoir 80 ans, il est décédé mardi 24 août. Depuis, énormément d'hommages lui sont rendus, dont celui de Georges Lang, plutôt pessimiste sur l'avenir du groupe.

C'est "quelqu'un qui a été, pour moi, l'une des épines dorsales du groupe puisque son rythme simple à partir d'une batterie minimaliste, a fait le tour du monde sans exagération", raconte l'animateur historique des Nocturnes de RTL.



Il se souvient d'un homme et d'un musicien "discret mais tellement efficace". "Avec Keith Richards, on peut dire que toute la musique des Rolling Stones reposait sur ce rythme, ce beat, qui était vraiment un beat forgé par le jazz", analyse Georges Lang. Ce dernier exprime désormais ses doutes quant à l'avenir du groupe. "Je ne sais pas si le groupe survivra. Bien sûr, Mick Jagger va peut-être décider de continuer la tournée qui est annoncée en hommage à Charlie Watts. Mais ce ne sera plus jamais comme avant", estime-t-il.