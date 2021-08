The Rolling Stones : Charlie Watts, dieu des baguettes sage et renfermé

The Rolling Stones : qui était Charlie Watts, membre le plus sage du groupe ?

C'est un monument du rock qui nous quitte mais peut-être le moins rock'n roll d'entre eux. Charlie Watts était le membre le plus sage des Stones. Presque taciturne, renfermé, et pourtant un dieu des baguettes. Marqué par le blues et le jazz, ce fan de Charlie Parker débute sa carrière en 1961, croise Mick Jagger qui le rappellera deux ans plus tard. Il intègre les Rolling Stones et va s'y imposer comme un pilier rythmique, un véritable métronome. Un batteur tout sauf expansif, au toucher léger, à la technique peu démonstrative.

Charlie Watts n'aimait pas les solos. "Jouer de la batterie c'est juste un feeling", avait-il confié à RTL en 2010. "Je ne joue pas tous les jours. Je joue avec des baguettes sur mes jambes. Tu peux pratiquer sur un livre ou un journal" avait-il raconté. "C'est une pratique très physique", avait-il alors ajouté. Physique sec, flegme très britannique, Charlie Watts a été le contrepoids dans les Rolling Stones, l'ainé du groupe, tout aussi essentiel au succès des chansons qu'un Keith Richards.

Il avait déjà survécu à un cancer de la gorge en 2004. Il avait subi une opération chirurgicale cet été. Les Stones avaient choisi de maintenir leur tournée américaine qui doit reprendre le 26 septembre, avec un autre batteur Steve Jordan. Reste à savoir si la mort de Charlie Watts va précipiter la fin du groupe mythique. Mick Jagger et ses acolytes préparent un nouvel album qui doit coïncider avec le 60e anniversaire de la bande l'an prochain. Charlie Watts avait 80 ans.

Ce mardi soir, RTL lui rend hommage dans un épisode spécial de Bonus Track diffusé de 21h à 22h.