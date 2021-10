Pourquoi les Stones doivent tout aux Beatles ?

On a souvent opposé les Beatles aux Stones, à tort d’ailleurs puisqu’ils s’entendaient plutôt bien. La preuve, Mick Jagger et Keith Richards font partie des chœurs d’un des plus gros tubes des Beatles : All you need is love. Et de l’amour, les Stones peuvent en avoir pour les Beatles car sans eux, ils n’auraient sans doute pas fait la même carrière.

Tout démarre le 1er janvier 1962, lorsqu'un jeune groupe de Liverpool débarque à Londres pour passer une audition avec une des plus grosses maisons de disques d’Angleterre : Decca. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et leur batteur qui n’est pas encore Ringo Starr sont nerveux. Et pour cause, en jeu, il y a peut-être leur premier contrat.

Résultat : leur performance est un peu décevante et Dick Rowe, le directeur artistique de Decca, pas convaincu. À la place des Beatles, il préfère donc signer le groupe les Tremoloes. Oops la boulette, qui lui vaudra le surnom peu flatteur de "l’homme qui rejeta les Beatles". Mais, heureusement pour lui, ces derniers ne sont pas rancuniers…

Un an après, Dick Rowe fait partie du jury d’un concours de jeunes talents. À ses côtés, il découvre qu’il y a George Harrison. Entre-temps, les Fab Four ont signé chez EMI Parlophone et la Beatlemania a démarré. Rowe raconte à Harrison que tout le monde le chambre pour avoir raté les Beatles qui lui conseille alors d’aller au Marquee Club voir un autre groupe : les Rolling Stones. Il y va et cette fois ne rate pas le coche. Dick Rowe signe chez Decca les Stones dont le tout premier succès au hit-parade fin 1963 est I wanna be your man , une chanson signée Lennon-McCartney !

