publié le 05/04/2019 à 11:59

Les joueurs et les joueuses de Fortnite au Royaume-Uni retiennent leur souffle. Jeudi 4 avril 2018, le site de la BBC rapporte que le prince Harry voudrait bannir le jeu en ligne du Royaume-Uni.



Lors d'un événement dans une association YMCA dans l'Ouest de Londres, le duc de Sussex a déclaré : "Ce jeu [Fortnite] devrait être interdit. Quels sont les bénéfices de l'avoir chez soi ? Il a été créé pour vous rendre addicts, pour vous garder le plus longtemps possible devant votre ordinateur. C'est complètement irresponsable. C'est comme attendre que votre famille soit brisée et vos enfants victimes de dégâts".

Une déclaration forte sur ce jeu aux "millions d'adeptes" dans le monde (dont Antoine Griezmann), depuis son lancement en juillet 2017. Le prince Harry a conclu son allocution en déclarant que les réseaux sociaux sont "plus addictifs que les drogues et l'alcool".

"Fortnite", un jeu de survie dans un univers coloré

> FORTNITE ON NINTENDO SWITCH | PLAY FREE NOW

Le principe de Fortnite est simple : survivre à tout prix dans une arène réunissant 100 joueurs connectés qui s'affrontent. C'est ce qu'on appelle le "Battle Royal", gratuit et très très prisé. Au fur et à mesure de la partie, les utilisateurs et utilisatrices peuvent amasser un grand nombre d'objets pour leur permettre de fabriquer des abris. Vous devez tirer, construire et vous cacher, le tout dans un univers très coloré, digne d'un dessin animé.



"La force de Fortnite, c'est son côté transgénérationnel. Le jeu a apporté une image plus sympa et plus fun que celle traditionnellement associée aux jeux vidéo. Du coup, cela touche aussi des gens du show-biz ou des joueurs de foot", soulignait auprès de l'AFP Xavier Oswald, directeur marketing et stratégie de Vitality, une équipe d'e-sport qui rassemble des joueurs professionnels de jeux vidéo, en mai 2018.



Plus vous avancez dans la partie, plus l'arène rétrécie, vous obligeant à affronter les survivant(e)s. À la fin de la partie, le ou la gagnant(e) peut esquisser quelques pas de danse, devenus aussi cultes que Fortnite. C'est la danse "Take The L", pour "loser" (perdant) utilisée par Antoine Griezmann après des buts.. qui célèbre chacun de ses buts ainsi. "C'est un signe de reconnaissance. Ça parle aux jeunes, ça fait partie de la pop culture" et ça se répand dans les cours d'écoles, estime Laurent Michaud, expert des jeux vidéo à l'IDATE, un cabinet d'études spécialisé dans le numérique.