publié le 12/06/2018 à 22:29

Avant d'être le leader de l'attaque des Bleus, Antoine Griezmann était un grand fan de l'équipe de France de football. W9 a retrouvé des images rares de l'attaquant, alors âgé de 7 ans, lors d'un entraînement des joueurs tricolores à Saint-Jean d'Ardières, dans le Rhône, en juillet 1998.



Feutre en main et ballon sous le bras, le petit Antoine et un de ses camarades tentent de collecter le plus d'autographes possibles. Thierry Henry, Fabien Barthez, Bixente Lizarazu, Robert Pirès, les enfants courent dans tous les sens pour rencontrer leurs idoles.

"C'est la relève !" se réjouit Thierry Henry devant l'enthousiasme d'Antoine Griezmann, vêtu du maillot de l'équipe de France. Une prédiction du meilleur buteur des Bleus qui s'avérera vraie. 20 ans plus tard, Antoine Griezmann est à la tête de l'attaque de l'équipe de France qui disputera le mondial en Russie. Les Bleus affronteront l'Australie ce samedi 16 juin.

