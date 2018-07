publié le 15/07/2018 à 18:42

Après la célébration en hommage à Drake pendant l'Euro 2016, Antoine Griezmann a encore une fois personnalisé ses célébrations lorsqu'il marque au cours de ce Mondial 2018.



À chaque but inscrit, l'attaquant français exécute le "Take The L". Il sautille les jambes écartées tout en mimant un "L" avec ses doigts sur son front. Le "L" signifiant "looser" (perdant en anglais). Une célébration que le joueur de l'Atlético Madrid a une nouvelle fois exécutée en finale de la Coupe du Monde dimanche 15 juillet après avoir réussi un penalty face à la Croatie.

Le geste est bien connu des fans de jeux vidéo puisqu'il est issu de Fortnite, véritable blockbuster depuis plusieurs mois, qui a rendu accro des millions de joueurs à travers le monde. Mais le geste effectué provient en réalité du film d'horreur Ça, classique parmi les classiques du genre.

Une chose est sûre, on espère voir Griezmann répéter cette célébration à de nombreuses reprises sous les couleurs de l'équipe de France.

> Take The L - Fortnite Battle Royale (Emote)