publié le 01/04/2019 à 18:01

Date de naissance, sexe, ... Rien n'est sûr avec ce futur "Royal baby". Parmi les nombreuses questions que se posent les tabloïds de la terre entière et les aficionados de la famille royale, une éternelle interrogation : qui pour assurer le rôle de parrain et marraine ? Un seul point est certain, ce ne sera pas le prince William, frère du prince Harry et beau-frère de Meghan Markle.



Que l'on vous arrête tout de suite, cela n'a aucun lien, ni avec la rumeur qui souhaiterait voir Meghan Markle et sa belle-sœur Kate Middleton s'entretuer, ni avec le fait que le prince William sera certainement absent au moment de la naissance. La tradition royale est davantage de choisir des amis plutôt que des membres de la famille proche. Ainsi, le prince Harry n'a jamais été dans la course pour être le parrain des trois enfants de son frère. Le petit dernier, Louis, a 6 parrains et marraines. Tous sont des amis de longue date des deux époux.

Pourrait-on s'attendre à ce que la championne et amie de Meghan Markle, Serena Williams ou bien Amal et George Clooney soient de la partie ? La tenniswoman reste une très forte option puisque c'est elle qui a organisé la baby shower à 200.000 dollars à New York. L'acteur américain qui s'inquiète beaucoup pour la duchesse de Sussex a quant à lui, réfuté ironiquement la rumeur lors d'un entretien avec le média britannique The Daily Mail. "Oh oui, je serai le parrain du couple royal apparemment", a-t-il affirmé avant de s'exclamer : "Non ! Je suis le père de jumeaux, j'ai assez de m*rde à gérer, littéralement." Les paris sont lancés.