publié le 04/04/2019 à 19:27

Fille ou garçon ? Depuis l'annonce de la grossesse de Meghan Markle le 15 octobre 2018, les rumeurs sur le sexe, ou encore le prénom du bébé, vont bon train en attendant l'ultime révélation qui devrait arrivée courant avril 2019.



Paddy Power semble déjà avoir des réponses à toutes nos questions sur le "Royal baby". Le site irlandais de paris en ligne avait déjà annoncé à l'avance leurs fiançailles ainsi que la grossesse de l'ancienne actrice de la série Suits. Pour les parieurs, pas de doute, ce sera une fille. Selon le tabloïd britannique Express, les parieurs se sont tellement emballés sur le sexe du futur enfant que le site a dû arrêter les compteurs, décrétant que les jeux étaient faits.

Concernant le prénom de l'enfant, les pronostiqueurs en herbe ont également leur avis sur la question. Tous sont issus de l'arbre généalogique de la famille royale britannique. Toujours chez Paddy Power, les prénoms phares sont Grace, Victoria et Alice (en référence à la tante de la reine Elisabeth II décédée ndlr). Mary n'étant plus sur le podium. En première ligne, on retrouve aussi celui de la défunte mère des princes Harry et William, Diana.

Et si c'est un garçon ? Les prénoms les plus plébiscités sont James, Arthur, Albert, Charles et Edward. Une seule certitude sur laquelle personne ne pourra parier : il ou elle ne pourra pas porter les prénoms George, Charlotte ou le petit dernier Louis... sous peine de compliquer très sérieusement les relations entre Kate, William, Meghan et Harry.