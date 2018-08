"Fortnite" : des parents payent des cours particuliers pour leurs enfants

publié le 06/08/2018 à 16:55

C'est le jeu vidéo événement de ces douze derniers mois. Fortnite, créé par le studio de développement américain Epic Games, connaît un véritable succès auprès des adolescents (mais aussi des adultes, comme le footballeur Antoine Griezman), avec près de 150 millions d'utilisateurs à travers le monde. Ce jeu d'affrontement, sorti sur (presque) toutes les machines (Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, IOS et PC) explose les compteurs puisqu'il a atteint, en juillet 2018, le milliard de dollars de chiffre d'affaires à travers le monde.



Un engouement qui n'est pas passé à côté des parents de certains joueurs. En effet, selon un rapport du Wall Street Journal, il est indiqué que des parents anglais et américains débourseraient la somme de 20 à 50 dollars (de l'heure) pour offrir des cours particuliers à leurs enfants afin qu'ils puissent s’améliorer à Fortnite.

Le jeu s'impose comme une telle référence dans les cours de récréations que les parents craignent que leurs progénitures ne soient la risée de leurs camarades de classe. D'autres en revanche disent payer ces heures de soutien pour partager des parties endiablées avec leurs enfants, étant eux-mêmes joueurs, ou bien espèrent carrément voir leurs bambins faire carrière dans l'e-sport (sport électronique de compétition), un domaine de plus en plus prisé qui génère beaucoup d'argent.