Quand Johnny Hallyday "sollicitait en permanence" Nicolas Sarkozy

publié le 13/12/2018 à 09:47

On les savait très proches avant 2012, on en sait désormais un peu plus sur le genre de relation qu'entretenaient Johnny Hallyday et Nicolas Sarkozy. Dans son livre La ballade de Johnny & Laeticia : made in rock'n'roll, le journaliste de Paris Match Benjamin Locoge confie quelques détails sur cette "amitié".



C'est, selon l'ouvrage, régulièrement pour des questions d'argent que le Taulier faisait appel au président de la République de l'époque. Si Johnny Hallyday s'était assuré, avant sa disparition, "d'assainir sa situation bancaire au maximum", pour assurer leur héritage à Jade et Joy et leur éviter d'être "dans la mouise", pour ce faire, il sollicitait régulièrement l'aide de Nicolas Sarkozy.

"Combien de fois a-t-il été réveillé en pleine nuit par un Johnny qui s’inquiétait de ses impôts?!", explique une source, un ancien conseiller, à l'auteur du livre confidence. "Ils nous ont sollicités en permanence. Pour la cousine, la femme de ménage, le visa de la grand-mère, les impôts… Vous n’imaginez pas à quel point nous les avons aidés".

Mais entre les deux hommes, tout bascule en 2012, après la défaite de Nicolas Sarkozy face à François Hollande. "Quand Nicolas Sarkozy a perdu l’élection de 2012, Johnny a été le premier (...) à ne plus le soutenir, alors que le Président avait fait tout ce qu’il pouvait pour répondre à ses demandes les plus incongrues", ajoute la source.