VIDÉO - Mamie Rock, Pierre Billon... Les ultimes souvenirs des proches avec Johnny

publié le 05/12/2018 à 14:04

Il est certainement encore très difficile pour les proches et amis de Johnny Hallyday d'évoquer les derniers moments du chanteur, mort il y a un an. La rédaction de M6, a rencontré ses proches afin qu'ils confient leurs souvenirs de ce 5 décembre 2017 dans la villa du chanteur à Marnes-la-Coquette.



La surprise d'abord pour Pierre Billon, compositeur et ami de Johnny, qui pensait que Johnny survivrait à cette épreuve de plus. "Johnny est une espèce de surhomme qui parfois est mal mais 3 jours après il peut aller mieux. À aucun moment, on ne pouvait penser quoi que ce soit, nous, raconte-t-il. On parlait de ce qu’on allait faire, des voyages qu’on allait faire en 2019, comment il allait faire sa tournée, ce disque qu’il voulait faire pour sa tournée avec ce côté rock’n roll qu’il voulait reprendre".



"Au petit matin, j’ouvre mon téléphone, j’ai 50 messages, j’ai tout de suite compris, continue Pierre Billon. Et là j’ai eu une réaction qui était terrible. Je me dis : 'Je lui ai menti quoi'… Je me suis menti à moi-même et je lui ai menti, je lui ai dit qu’il allait s’en sortir, qu’on allait tous s’en sortir, qu’on allait repartir et quelque part, je lui ai menti… Mais je ne pouvais pas savoir. Parce que nous, on était persuadés qu’effectivement, on était reparti… comme avant."

Les dernières minutes de Johnny

Elyette Boudou, alias Mamie Rock, la grand-mère de Laeticia Hallyday était aussi auprès du chanteur et de sa petite-fille lorsque Johnny est décédé. "Dans la journée je n’y allais pas, je le laissais tranquille parce qu’il avait des visites. Et le soir, je rentrais. Avant d’aller me coucher, je lui disais : 'Bonsoir Johnny'. Et lui me répondait avec sa voix de plus en plus fluette : 'Bonsoir mamie', se souvient-elle. Il voulait manger de la langouste, Laeticia avait fait une tarte aux pommes, mais malheureusement on ne l’a pas mangé. On a entendu du remue-ménage, Laeticia y est allé, on l’a empêchée de rentrer… Et elle s’est effondrée."

Le prêtre catholique et très médiatique Alain de la Morandais a aussi été témoin de ce tremblement de terre pour la famille Hallyday. "Je suis tombé sur Laetiticia, entourée d’amis que je ne connais pas, en larmes, complètement désespérés, me demandant tout de suite d’aller le voir, de lui donner le sacrement des malades…, rapportait-il. Son visage était serein… Au moment de l’avant dernier soupir, il a levé la main vers les cieux. Vous l’interprétez comme vous voulez… Je pense qu’au dernier moment, il peut se passer des choses extraordinaires".