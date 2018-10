publié le 25/10/2018 à 20:28

Laeticia Hallyday doit lutter contre différentes idées, différents fantasmes anciens qui ont la peau dure et peuvent détruire aisément des réputations. Depuis la découverte de la succession contestée du chanteur, la dernière épouse du chanteur a été décrite comme une marâtre, une manipulatrice ou encore une femme vénale. Dans les colonnes du magazine Paris Match daté du 31 octobre 2018, elle a été confrontées à ces attaques.



"Quand Johnny habitait en France, il a fait un testament en France, et lorsque nous sommes partis vivre aux États-Unis, il a établi un testament aux États-Unis, explique Laeticia Hallyday. On vivait là-bas depuis onze ans. On a fait construire la maison d'Amalfi à Los Angeles, où nous habitons encore, pour un nouveau départ, dans un besoin de stabilité, d'ancrage, de repères".

Le système du trust anglo-saxon s'est imposé à lui pour me protéger, moi et mes filles, continue-t-elle. Je ne peux en aucun cas faire n'importe quoi. je ne suis pas décisionnaire. Si je veux vendre un bien, je dois demander une autorisation. Ce n'est pas que Johnny n'avait pas confiance en moi, il a mis en place ce trust pour nous protéger.

Laeticia Hallyday explique le choix de cette construction juridique dans le seul but de protéger financièrement ses deux dernières filles, tout en rappelant que les aînés du chanteur ont déjà bénéficié de la générosité de leur père. "L'adoption a bousculé notre vie (...). Il était déterminé à les protéger", signale-t-elle.