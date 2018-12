publié le 09/12/2018 à 17:18

Les fans ont assisté dimanche 9 décembre au matin à une cérémonie dédiée à leur idole, en l'église de la Madeleine à Paris, là même où s'était déroulé "l'hommage populaire" au rockeur un an plus tôt, jour pour jour. Plus d'un millier de personnes étaient réunies dans l'église pour assister à une messe en hommage au chanteur. Des centaines de fans qui n'avaient pu entrer dans le bâtiment, faute de places, étaient massées autour du célèbre monument parisien.



"Que le désespoir soit pour nous source d'espérance", a lancé au début de la cérémonie le père Bruno Horaist, le curé de la Madeleine, qui anime une messe en mémoire du chanteur le 9 de chaque mois, en écho à l'hommage populaire qui avait été rendu le 9 décembre 2017 à la star décédée quatre jours plus tôt. L'office, où le célèbre refrain de Johnny Retiens la nuit - signé Aznavour - a résonné pendant la communion, était retransmis en direct sur la chaine catholique KTO ainsi que sur YouTube.

"On est émus, c'est comme la famille, c'était quelqu'un qu'on aimait", confie Maria, 65 ans, une rose blanche à la main, accompagnée par Michel, 55 ans, pour qui cette cérémonie était l'occasion de rattraper son absence il y a un an. "Je voulais absolument venir à ses obsèques et je n'avais pas pu venir", explique-t-il. "C'est un jour très important pour nous, d'ailleurs on est nombreux et ça veut dire beaucoup (...), on ne l'a pas oublié et on l'oubliera jamais", fait remarquer Serge, 59 ans, qui a fait le déplacement depuis Toulouse.

Johnny, fan de ses fans

Christine 73 ans, venue du Val-de-Marne avec ses amies Claudette et Marie-Anna, a quant à elle du mal à contenir ses larmes. "C'est ma jeunesse, quand il passait à la télé, mon père changeait de chaîne...", se rappelle-t-elle. Fan de Johnny depuis toujours, elle avait assisté à plusieurs de ses concerts, notamment à la Tour Eiffel et aux arènes de Nîmes.



Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, le patron de Warner France, la maison de disques de Johnny Hallyday depuis 2006, rappelle à quel point ses fans comptaient pour la rockstar. "Pour lui le plus important, c'était le public. Il pouvait passer des heures sur internet pour savoir ce que ses fans en pensaient", souligne Thierry Chassagne.



Depuis octobre, les fans de Johnny Hallyday se sont précipités sur l'album posthume du chanteur, toujours en tête du charts et dont les ventes atteignent désormais "plus de 1,2 million, dont 97% d'albums physiques", précise-t-il. "On a beaucoup parlé de l'image écornée de Johnny à cause des questions d'héritage. Cette adhésion fantastique du public prouve le contraire."