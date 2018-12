publié le 05/12/2018 à 19:31

Un an après sa mort, les proches et fans de Johnny Hallyday se sont donné rendez-vous à Saint-Barthélemy pour rendre un hommage au chanteur. "C'est une ambiance un peu solennelle mais en même temps, cela est destiné au recueillement", explique Sébastien Farran, l'ancien manager du Taulier.



Pour autant, pas question de faire de ce triste anniversaire un rendez-vous d'ampleur alors que Laeticia et les filles, Jade et Joy, sont encore "très touchées". "Elles tiennent à garder un caractère assez paisible, que ce soit quelque chose de sincère et que ce jour soit marqué pour toujours".

Un moment forcément important pour elles, mais aussi pour Sébastien Farran, qui a donc fait le déplacement comme des dizaines de fans. "Je n'arrive pas à me rendre compte, dit-il. Je ne sais pas si j'ai réellement vécu cette année, j'avance au jour le jour en continuant à travailler pour cette personnalité incroyable et extraordinaire".

Des projets en cours

Alors que l'album posthume de Johnny Hallyday rencontre un immense succès avec plus de 1,2 millions d'albums vendus, d'autres projets pourraient encore alimenter les mois et années à venir. "Énormément de projets sont à l'étude et en voie de se concrétiser", assure Sébastien Farran.



Parmi eux ? Une série documentaire "assez longue et assez complète". "Elle va probablement se concrétiser dans les mois à venir", explique-t-il, évoquant également un projet de spectacle.