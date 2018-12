publié le 06/12/2018 à 11:41

"On pense à toi chaque seconde de notre vie". C'est par cette phrase que Jade Hallyday a souhaité terminer son message d'amour adressé à son père, décédé le 5 décembre 2017. Pour le premier anniversaire de la disparition du rockeur, la fille aînée de Laeticia Hallyday s'est saisie de son compte Instagram - jeudi 6 décembre 2018 - afin de lui témoigner tout son amour et son admiration.



"Je voulais te dire que j'ai tellement de chance d'avoir un papa aussi extraordinaire que toi", a-t-elle écrit. La jeune fille de 14 ans s'est d'ailleurs rendue à Saint-Barthélemy dimanche dernier avec sa mère Laeticia et sa petite sœur Joy (10 ans). Après un déjeuner en famille et des prières, elles se sont retrouvées devant la tombe de Johnny, toujours aussi fleurie un an après.

David et Laura n'ont pas manqué d'adresser aussi une pensée émue pour leur père. "Si tu savais à quel point tu me manques tous les jours... Je t'aime", a écrit sobrement la comédienne, alors que son frère s'est contenté d'une phrase en anglais, également touchante : "Love you so much".