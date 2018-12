publié le 05/12/2018 à 19:09

Il y a un an, il faisait partie des rares à accompagner Johnny Hallyday dans sa dernière nuit. Appelé au chevet du rockeur, le père Alain de La Morandais se trouvait à Marnes-la-Coquette ce 5 décembre 2017. Il raconte le moment tragique où le chanteur nous a quittés à l'âge de 74 ans et la relation si particulière qu'il entretenait avec Laeticia.



"Elle m’avait demandé de prier pour Johnny. Je lui avais dit ‘Oui, je le ferai’. Elle m’avait donné son portable et pendant l’été, où je me retire en solitude dans les Cévennes, je lui envoyais régulièrement un message pour lui dire que je priais avec elle et pour Johnny", se souvient le prêtre.



Quelques mois plus tard, alors que le chanteur vit ses derniers instants, c'est donc sans hésitation que Laeticia appelle le père de La Morandais à "la Savannah" pour pratiquer l’extrême-onction. "Je tombe sur Laeticia (...) me demandant tout de suite d’aller le voir, de lui donner le sacrement des malades.(...) On fait des onctions sur le front, sur la bouche, sur les mains et sur les pieds", explique-t-il.

Je pense qu’au dernier moment, il peut se passer des choses extraordinaires" Père Alain de La Morandais Partager la citation





Johnny était-il encore vivant lorsqu'il lui administre les derniers sacrements ? "Je n’ai pas la capacité médicale pour répondre. Il m’est arrivé souvent d’aller près des moribonds (...) et médicalement on ne sait jamais quelle est la frontière entre la conscience et l’inconscience", répond l'homme d'église.

Toujours est-il que sur son lit de mort, Johnny avait le visage "serein". "Au moment de l’avant-dernier soupir, il a levé la main vers les Cieux. Vous l'interprétez comme vous voulez. Je pense qu’au dernier moment, il peut se passer des choses extraordinaires", raconte l'homme d'Église.