Héritage de Johnny Hallyday : ce que change la décision du tribunal de Nanterre

C'est une victoire pour le clan de Laura et David, les enfants de Johnny Hallyday. Le tribunal de Nanterre s'est estimé compétent, ce mardi 28 mai, pour juger l'affaire de l'héritage du chanteur. Mais qu'est-ce que cela va changer ?



Cette décision signifie que le tribunal estime que le domicile réel de Johnny Hallyday était bien en France, et non aux États-Unis. L'artiste disposait d'une adresse connue sur le sol français, où il était inscrit sur les listes électorales et où il est également enterré.

Les juges n'ont donc pas reconnu les arguments présentés par sa veuve Laeticia selon lesquels son mari était installé à Los Angeles, où il avait ses affaires et disposait d'une carte de résidant permanent. Concrètement, cela signifie que c'est bien la justice française qui va trancher la question de la succession de Johnny.

Les avocats de Laeticia vont faire appel, ce qui va retarder le traitement du litige de 1 à 2 ans.





Une procédure qui s'annonce d'ors et déjà très longue. D'abord parce que les avocats de Laeticia Hallyday vont faire appel, ce qui va retarder le traitement du litige de un à deux ans.



Ensuite, il y aura l'examen de l'héritage qui durera plusieurs années, sauf arrangement entre les parties. Les avocats de David et Laura laissent la porte ouverte aux tractations.



Dans un entretien accordé à RTL, le conseil de Laeticia Hallyday, regrette la décision du tribunal de Nanterre. "Les procédures vont prendre au moins 15 ans", déplore-t-il.