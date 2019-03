Héritage de Johnny Hallyday : pourquoi l'audience est déterminante ce vendredi

publié le 29/03/2019 à 09:00

Tout l'enjeu de cette audience capitale va être de déterminer quelle était la résidence habituelle de Johnny. La France ou la Californie. Côté David et Laura, on soutient que c'est bien avec la France que leur père était le plus proche. C'est là où il séjournait régulièrement, où il avait ses amis musiciens, où il est mort, obsèques avec les honneurs de la République, où il est enterré.



"Laeticia Hallyday reconnaît elle même qu'avec Johnny elle a épousé la Tour Eiffel, et la France. C'est donc notre code civil qui doit s'appliquer", nous a dit l'un des avocats de Laura, Pierre-Olivier Sur.

Côté Laetitia justement, le point de vue est autre. On va expliquer que Johnny avait une carte de résident fiscal en Californie, qu'il y possédait sa maison et avait scolarisé ses deux filles à Los Angeles. "Sa vie se déroulait totalement en Amérique", assure un proche. Le tribunal va devoir dire avec quel pays Johnny avait les liens les plus étroits. On saura alors si la querelle de l'héritage autour d'un chanteur considéré comme un monument national restera une affaire française ou pas.

Aucune négociation n'est en cours

Même si les deux camps vont s'affronter tout à l'heure devant le tribunal, avec l'objectif de ne faire aucune concession. Le fil n'a jamais été totalement rompu entre les parties, Laura et David d'un côté, Laeticia de l'autre. Vu l'enjeu matériel et financier autour de l'héritage, les avocats des uns et des autres s'étaient rapprochés pour trouver un accord à l'amiable.



Avant de se séparer, à l'automne denier, notamment en raison du règlement de la dette fiscale du chanteur, autour de 15 millions d'euros. Officiellement, aucune négociation n'est actuellement en cours. Même si un avocat nous a clairement explique que "les portes restaient ouvertes et que tout le monde dans cette affaire souhaitait s'arranger".



La décision du tribunal de Nanterre sur l'avenir de l'héritage, décision qui ne sera pas rendue avant la fin avril, va inévitablement relancer les contacts entre les parties, qui seront alors condamner à s'arranger discrètement ou à s’entre-déchirer pendant de longues années.



La question est essentielle, car si le droit américain l'emporte, le testament de Johnny Hallyday sera reconnu comme valable et alors Laeticia Hallyday touchera le jackpot. Dans le cas contraire, les biens seront répartis à égalité entre Laeticia et les quatre enfants.