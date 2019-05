publié le 02/05/2019 à 02:40

La bataille judiciaire entre Laeticia Hallyday et les deux enfants aînés de Johnny, Laura et David, a connu un nouvel épisode ce mercredi 1er mai. Alors que les deux parties attendent une décision du tribunal de Nanterre le 28 mai, il apparaît de plus en plus que cette date sera décisive. En jeu, l'héritage de Johnny Hallyday, qui a légué dans un testament la totalité de ses biens à Laeticia et à ses deux filles Joy et Jade, dont une partie est placée dans un trust aux États-Unis.



Un tribunal américain, qui devait trancher sur le transfert de certains avoirs de Johnny Hallyday sur le sol américain, a reporté sa décision au 26 juin, dans l'attente de la décision de la justice française, a indiqué mercredi à l'AFP Me Pierre-Jean Douvier, l'avocat de David Hallyday.

L'instance devait dans un premier temps tranché le 30 avril. Mais elle attendra la décision française. Laura Smet et David Hallyday estiment que c'est en France que doit être tranchée la question de l'héritage, alors que Laeticia veut porter l'affaire devant les tribunaux américains, dernier lieu de résidence de la star. Une audience s'est tenue le 29 mars à Nanterre pour examiner la compétence de la justice française: la décision doit être donc rendue le 28 mai.

Le trust voulait abriter plus d'avoirs

Le JPS Trust - pour Jean-Philippe Smet, le vrai nom de la star -, est considéré comme un "coffre-fort" par les avocats des aînés du chanteur : le transfert des actifs est "un aller simple" et "irréversible", estiment-ils. Géré depuis sa création par Bank of America, le trust est désormais géré par la société San Pasqual, après la démission de la banque.



Auparavant, en juillet 2018, Bank of America avait demandé à ce que soient ajoutées au JPS Trust les Harley Davidson de la star française, ses voitures de luxe mais aussi ses redevances, notamment celles de son album posthume Mon pays c'est l'amour, sorti en octobre et qui s'est écoulé à plus de 1,2 million d'exemplaires. Ce transfert a donc été suspendu, a précisé Me Douvier.



Les aînés ont déjà obtenu de la justice française le gel des propriétés immobilières françaises du chanteur, ainsi qu'une partie de ses royalties et droits d'auteur, pour éviter toute mise en trust.