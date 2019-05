publié le 28/05/2019 à 17:24

La France ou la Californie ? Quelles règles de succession doivent être appliquées au cas de l’héritage Hallyday ? C'était tout l'enjeu de cette audience du tribunal de Nanterre. Ce dernier s'est estimé compétent pour juger le litige, ce qui ouvre la voie à une répartition des biens entre Laeticia Hallyday et les quatre enfants du chanteur.



Une décision que regrette l'avocat de Laeticia Hallyday, Me Ardavan Amir-Aslani. "Les procédures vont prendre au moins 15 ans", déplore-t-il au micro de RTL. Il poursuit : "On n'est même pas encore arrivé au niveau de l'audience qui va déterminer la loi compétente. On est simplement sur l'audience qui a déterminé le tribunal compétent. Ensuite, il va y avoir appel, peut-être cassation, peut-être renvoi..."

C'est pourquoi, Me Ardavan Amir-Aslani a "bon espoir de faire entendre raison" et de faire "constater les intentions de l'artiste et la réalité matérielle". "Cela oriente tout le monde vers un constat inéluctable : il vivait aux États-Unis".

24,3 millions d'euros gelés

Si le droit américain l'avait emporté, le testament de Johnny Hallyday aurait été reconnu comme valable et Laeticia Hallyday touchait le jackpot alors que les biens du chanteur sont estimés à plusieurs dizaines de millions d'euros.



D'après les informations du Figaro, on compte, parmi les actifs gelés par la justice française en 2018 : la propriété de Marnes-la-Coquette (13,2 millions d'euros), la villa Jade de Saint-Barthélemy (16 millions d'euros), la villa Joy, la villa Sylvestre (détenue à 49% par le chanteur), les maisons familiales de Pacific Pallissades et Santa Monica aux États-Unis... Biens auxquels il faut ajouter les droits musicaux (1,5 millions par an de la Sacem, Spedidam et Adami) et les royalties de ses maisons de disques (4,4 millions en 2018)... En tout, le quotidien évalue les fonds gelés par la justice à 24,3 millions d'euros.