Fake news : "Régine pourrait faire son entrée au Panthéon", ironise Kev Adams

Dans les Fakes news des Grosses Têtes du 2 décembre, Tittoff explique : "Communiqué d’Europe Écologie Les Verts : Après les affaires Baupin et Hulot, quand Sandrine Rousseau a déclaré qu’elle était favorable aux boules de Noël dans un sapin, il ne s’agissait pas de Noël Mamère !".

Selon Arielle Dombasle, "Afin qu’Éric Zemmour ne soit plus jamais déçu par aucune interview, c’est désormais Christine Kelly qui se déplacera sur tous les plateaux avec lui et qui posera les questions écrites par Pascal Praud." Kev Adams, de son côté, ironise : "Après l’entrée de Joséphine Baker au Panthéon, Régine pourrait prochainement y faire son entrée elle aussi, de son vivant et pour tenir le vestiaire."

Julie Leclerc dévoile que "Après avoir réussi l’exploit de traverser le lac Titicaca à la nage, le quadri amputé Théo Curin vient d’annoncer son prochain challenge : gagner une partie de pétanque !" Pour François Berléand : "Erreur médicale : une chirurgienne a été condamnée à une amende de 2.700 euros dont la moitié avec sursis pour avoir amputé la mauvaise jambe d’un patient… ça fait 1.350 euros la jambe."

Enfin pour Stéphane Plaza : "Drame en Bretagne sur un plateau de fruits de mer : 4 praires, 6 moules et 3 huîtres ont été violés par Nicolas Bulot.'

La bonne information est celle de François Berléand.