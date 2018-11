Elie Semoun, invité de Christine Kelly dans "Et si..."

publié le 25/08/2018 à 12:00

Et Si se fonde sur un concept simple, parcourir la vie de l’invité et ses envies en misant sur l’imaginaire !

En proposant à ses invités de se demander "et si … ?", Christine Kelly les plonge dans l’imaginaire et dans leurs souvenirs leur permettant de revoir leurs parcours et leurs désirs.





Samedi 25 août, Christine Kelly reçoit Elie Semoun. Une vie pleine de rebondissements pour l’un des humoristes les plus populaires de France. Vous le découvrirez comme vous ne l’avez jamais connu dans cette émission.



Et si... avec Elie Semoun

Et si vous entrez tout de suite dans la peau d’un personnage ? ce serait lequel ?

Et vous nous disiez quel est votre personnage préféré ?

Et si votre fils était comédien?

Et si vous nous disiez la chanson que vous chantez sous la douche ?

Et si vous nous disiez ce que vous aimez lire ?

Et si vous nous disiez votre plus grand échec ?

Et votre plus grosse humiliation, une blague qui ne prend pas ? votre plus grosse insulte de la part d'un spectateur ?

Et si vous nous disiez ce qui vous effraie le plus ?