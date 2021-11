Immobilier : les conseils de Stéphane Plaza pour réussir son déménagement

Ce samedi matin, vous vous êtes levé en vous disant "tiens, j'ai envie de changer de domicile", ou alors "j'ai décidé de vivre dans un logement un peu plus grand". Quoi qu'il en soit, ce phénomène concerne forcément plusieurs de nos lecteurs de RTL ce samedi matin. Alors comment faire sereinement ce déménagement sans stress, sans casse et à moindre frais ? Parce qu'une fois le bien trouvé, il faut déménager.

Alors, la première option est le déménagement entre amis. Parmi les solutions qui s'offrent à vous, le petit déménagement entre copains est sans doute la plus répandue. Elle est privilégiée 8 fois sur 10, car moins chère. Revers de la médaille, ce type de déménagement exige un gros investissement personnel. Le succès de l'opération repose essentiellement sur vos épaules, car c'est vous qui allez diriger le chantier. Concrètement, à vous les joies de la récupération des cartons auprès des commerçants ou des voisins, celle de l'emballage, du stockage...

Il est également possible de trouver des cartons de déménagement à moindre coût sur internet : cartondéménagement.com. Ils livrent en 24 heures des kits et des packs adaptés à tous les besoins. Lorsque vous organisez votre déménagement, établissez un planning qui vous permettra de suivre le bon déroulement des opérations le jour J. Attention, ce n'est pas forcément sans risque.

Bien choisir son utilitaire

L'Association UFC Que Choisir prévient, les amis ou parents qui vous aident sont assimilés à du personnel bénévole. Votre responsabilité civile peut donc être engagée si l'un d'eux se blesse, alors attention. Quand on entreprend un déménagement de maison ou d'appartement, la location d'un utilitaire est souvent nécessaire. Afin de choisir le bon véhicule, commencez par estimer le volume communément appelé le cubage.

Affaires à transporter, effets personnels, mobiliers, électroménager... Celui-ci peut se calculer en ligne sur des sites comme lesartisansdéménageurs.fr et déménageurs.com. Bien que le résultat surprenne régulièrement, il est malgré tout conseillé de majorer de 5, voire 10% pour coller à la réalité.

Si vous déménagez localement, c'est à dire dans votre région, louez une fourgonnette de 20m3 maximum, ce qui est parfait pour un logement de 50 à 70 mètres carrés. Les loueurs pratiquent actuellement les prix les plus bas du marché, de 50 à 100 euros par jour en moyenne, assurance comprise.

Quand faire appel à un professionnel ?

Si on change carrément de région, optez alors pour la location d'un utilitaire en aller simple, ne prenez jamais le retour. Cette formule permet de diviser par deux les frais de carburant et de péages. Si vous possédez des meubles lourds, volumineux ou fragiles, l'accès au domicile peut être compliqué. Vous manquez de main-d'oeuvre, de temps, d'envie, l'alternative au système D est la prise en charge par un professionnel.

Plus coûteuse, cette solution garantit néanmoins l'intervention d'un personnel qualifié, la présence de matériel adapté et l'assurance d'être couvert et assisté en cas de dommage. Reste à choisir le bon déménageur, pour ce faire, mandatez impérativement une entreprise déclarée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).