DIAPORAMA - Ballon d'Or : Zendaya, Kev Adams, Tom Holland… Pluie de stars sur le tapis rouge

Deux pilotes de F1 sont venus apporter les deux Ballons d'Or, e Français Esteban Ocon et l'Espagnol Fernando Alonso

Deux pilotes de F1 sont venus apporter les deux Ballons d'Or, e Français Esteban Ocon et l'Espagnol Fernando Alonso Crédits : FRANCK FIFE / AFP

La maire de Paris et candidate à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo

La maire de Paris et candidate à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo Crédits : Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Au bout du suspens, l'Argentin du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, a remporté son septième Ballon d'Or ce lundi 29 novembre. Le prix lui a été remis au Théâtre du Châtelet, à Paris, devant de nombreuses personnalités venues assister à la cérémonie.

Plusieurs comédiens étaient présents, comme le Français Kev Adams, mais aussi les acteurs américains Zendaya et Tom Holland, à l'affiche des derniers films Spider-Man. La Maire de Paris et candidate à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo, s'est également rendue sur place, tout comme le couturier français Julien Fournié.

Sur la scène, deux hommes casqués sont arrivés à bord d'une voiture de course. Ils ont ramené avec eux les deux Ballons d'Or, le masculin et le féminin. Derrière ces casques se cachaient finalement les deux pilotes de F1 de l'écurie Alpine, partenaire de l'événement : le Français Esteban Ocon et l'Espagnol Fernando Alonso.

La rédaction vous recommande