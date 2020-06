Virigine Effira et son compagnon Schneider

Virigine Effira et son compagnon Schneider

Joëlle Bercot, la veuve de Guy Bedos, et sa fille Victoria Bedos

Joëlle Bercot, la veuve de Guy Bedos, et sa fille Victoria Bedos

publié le 04/06/2020 à 16:00

La cérémonie religieuse pour Guy Bedos s'est déroulée le 4 juin à Paris en l'église de Saint-Germain-des-Prés à 14h30. "Il n’était pas très pote avec la religion mais très ému par les églises", explique son fils Nicolas Bedos sur Twitter.

Guy Bedos est décédé à 85 ans le 28 mai dernier, comme l'avait révélé son fils. De très nombreuses stars, dont Michel Drucker, ont rendu hommage au monstre sacré de la scène française, qui laisse derrière lui plus d'une trentaine de films, en plus de ses spectacles.

Sur le parvis de l'église, on peut aussi apercevoir Joëlle Bercot, la veuve de Guy Bedos et sa fille Victoria Bedos. Des slaves d'applaudissements ont retenti, pour rendre un nouvel hommage à l'humoriste français. Jean-Paul Belmondo était aussi à la cérémonie, tout comme Anne Sinclair et Frédéric Beigbeder.