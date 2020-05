Mort de Guy Bedos : le message de son fils, Nicolas

publié le 28/05/2020 à 21:15

"Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t'avoir eu comme père. Embrasse Desproges et Dabadie. Vu que vous êtes tous au paradis". C'est avec ce message posté sur Instagram ce jeudi 28 mai que Nicolas Bedos a annoncé la mort de son père, Guy Bedos à l'âge de 85 ans.

Le fils de l'humoriste et du comédien a fait référence, dans son message, à deux autres grandes personnalités françaises, Pierre Desproges et Jean-Loup Dabadie. L'humoriste Pierre Desproges est décédé en avril 1988 et était très proche de Guy Bedos. Comme l'académicien Jean-Loup Dabadie, décédé il y a quelques jours, dimanche 24 mai.

Il avait écrit de nombreux textes pour Guy Bedos et était le parrain de son fils, Nicolas Bedos. "Tu m'as tellement appris... Putain de temps ! Bravo bravo je t'aime", avait-il écrit sur Instagram.