Mort de George Floyd : "Donald Trump est un président incendiaire", selon Anne Sinclair

La célèbre journaliste Anne Sinclair, auteure d'un nouveau livre La Rafle des notables sorti aux éditions Grasset, revient sur les incidents qui secouent les États-Unis après la mort de George Floyd. Née à New York et ayant vécu et travaillé dans le pays, la journaliste pose un regard "grave et inquiet" sur les terribles événements qui s'y déroulent.

Pour Anne Sinclair, Donald Trump "reste toujours sur une rhétorique extrêmement politicienne. Il essaie de se couler dans ce qu’avait voulu Richard Nixon quand il avait fait sa campagne en 1968 sur the Law and Order (la loi et l’ordre) pour essayer de capter la colère des gens face aux émeutes," réagit la journaliste.

Mais elle pointe une montée de violences qui n'est pas seulement raciale et qui s'étend dans le contexte des élections présidentielles qui auront lieu dans quelques mois. "Ce sont des émeutes qui conjuguent à la fois un électorat noir, un électorat blanc, des jeunes qui ne se veulent ni républicains ni démocrates mais très inclusifs et qui sont profondément heurtés par cette crise endémique du racisme aux États-Unis", décrypte-t-elle.

Le drame de Trump c'est que c'est Trump. Anne Sinclair





Anne Sinclair fait également référence aux images des policiers agenouillés, en signe de protestation. "C’est une situation terrible, grave, c’est un président incendiaire", déclare Anne Sinclair. "Obama n’a pas réussi à faire la société post-raciale dont il rêvait. Et le drame de Trump c’est que c’est Trump". Pour la journaliste, le président américain "n'est pas responsable de tout cela mais il est responsable d’un climat de division très grave et il l’alimente".



Ce sujet se frotte au sujet de son nouveau livre, La Rafle des notables sorti aux éditions Grasset. Anne Sinclair revient sur l'événement qui s'est déroulé en 1941, avant la Rafle du Vel d'Hiv. "Les historiens l’ont appelé comme ça. Je n'ai pas voulu faire un livre sur mon grand-père mais un livre collectif sur ces hommes qui ont été arrêtés parce qu’ils étaient juifs. C’est la première rafle qui a amené les premiers convois dans les camps nazis," raconte l'auteure, qui souhaite mettre en lumière cet événement méconnu.