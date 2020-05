Guy Bedos en cinq rôles au cinéma

publié le 28/05/2020 à 22:16

"Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux." C'est ainsi que Nicolas Bedos a annoncé la mort de son père, Guy Bedos, ce jeudi 28 mai. L'acteur et humoriste est décédé à l'âge de 85 ans.

La France perd l'un de ses plus grands humoristes bien sûr, mais Guy Bedos a aussi fait une très belle carrière au cinéma. Il aura tourné dans une trentaine de films. Pas plus. Pas par manque d'envie mais de temps, parce que la scène lui prenait tout le sien.

Nous l'avons croisé sur grand écran chez Marcel Carné, dès la fin des années 1950, ou chez Yves Robert, à partir de 1965. Le réalisateur lui a offert ses deux plus gros succès, en 1976 et 1977 : Un éléphant ça trompe énormément puis Nous irons tous au Paradis, aux côtés de Jean-Rochefort, Victor Lanoux et Claude Brasseur. Guy Bedos y est irrésistible en Simon Messina, un médecin juif, pied noir, très proche de sa maman.

Après ce double triomphe public, multi-rediffusé à la télévision, Guy Bedos était apparu dans Réveillon chez Bob en 1984. Puis il a retrouvé Yves Robert, en 1991, pour Le bal des casse-pieds et on l'avait aperçu une ultime fois au cinéma en 2012 dans Et si on vivait tous ensemble bien entouré, notamment par Pierre Richard et Jane Fonda.