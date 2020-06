Mort de Guy Bedos : la lettre de Nicolas Bedos à son père

publié le 01/06/2020 à 16:40

"Je sens que tu n’es pas loin... Tu n’es pas mort : tu dors enfin." Nicolas Bedos a adressé une lettre d'adieu à son père, relayée ce lundi 1er juin sur France Inter. Le comédien revient sur les derniers instants avec son père, entouré de ses proches, sa femme et ses enfants.

"Une dernière nuit près de toi. Des bougies, un peu de whisky, ta main si fine et féminine qui sert la mienne jusqu’au p’tit jour du dernier jour," commence Nicolas Bedos dans sa lettre confiée à Augustin Trapenard pour Lettres d'intérieur. "Tu auras mélangé les vacheries et l’amour jusqu’au baisser de rideau. Les 'foutez l’camp' et les 'je t’aime'. Caresses et gifles, jusqu’au bout," se souvient le comédien.

Guy Bedos, dont le décès a été annoncé le jeudi 28 mai, va faire un dernier voyage jusqu'en Corse. "On va t’emmener, maintenant, dans ton costume de scène. (...) D’abord à l’église Saint Germain, tu n’étais pas très pote avec les religions, mais les églises, ça t’emballait." Cette cérémonie hommage aura lieu le 4 juin. "Puis on t’envole en Corse, dans ce village qui te rendait un peu ta Méditerranée d’Alger," raconte Nicolas Bedos, qui conclut, "tu n’es pas mort : tu dors enfin."

Nicolas Bedos avait également rendu hommage à son père sur Instagram le jour de son décès. "Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux. Comme je suis fier de t'avoir eu comme père," avait-il écrit. De nombreuses célébrités ont eu un mot pour Guy Bedos comme Pierre Palmade qui se souvient de sa "vacherie attachante", Muriel Robin, Annie Duperey au encore François Hollande.