publié le 24/03/2020 à 19:14

En période de confinement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Les fans de Madonna l'ont bien compris et lui rappellent sur son compte Instagram. Depuis le début de sa mise en quarantaine, la star publie des vidéos quotidiennes de son confinement dans sa grande demeure.

Les critiques ont démarré samedi dernier lorsque "Madame X" a posté une vidéo où elle reçoit des soins médicaux à domicile, avec son équipe médicale et ses amis. "Ce qui est normal c'est de me soigner à la maison, d'être entourée par beaucoup d'amour et ma famille", écrit Madonna en légende. Un texte qui provoque la colère de ses abonnés.

"Ce n'est pas l'exemple dont nous avons besoin en ce moment. Renvoyez ces personnes chez elle", écrit une utilisatrice d'Instagram. "Oh non, ce n'est pas ça une quarantaine croyez-moi ! Il y a trop de gens autour de vous. Bientôt vous devrez être complètement seule avec votre famille et ce sera tout !", écrit une internaute de Milan "en vraie quarantaine", comme elle signe son commentaire.

Madonna va trop loin et retire une publication

Le 22 mars, Madonna poste une nouvelle vidéo, supprimée depuis à cause du bad buzz engendré. La star prend un bain dans sa baignoire, où l'eau blanche camoufle son corps. Elle est entourée de pétales de fleurs.

C'est la légende de sa vidéo qui a fait sortir de ses gonds sa fan-base, comme le rapporte le média américain Page Six. "C'est ça le truc avec le Covid-19 : il se fiche de savoir si vous êtes riche, si vous êtes célèbre, si vous êtes drôle ou intelligent, où vous vivez, l'âge que vous avez (...) C'est le grand égalisateur et ce qui est terrible c'est que c'est génial à la fois (...) Ce qui est horrible, c'est qu'il a nous rendu égaux de bien des manières, et ce qui est beau c'est qu'il nous a tous rendus égaux."

Un texte et une réflexion que de nombreux fans ont trouvés surréaliste, compte tenu du statut de Madonna et de sa richesse. "Désolée ma reine, je t'aime si fort, mais nous ne sommes pas égaux. Nous pouvons mourir des mêmes maladies, mais les pauvres sont ceux qui souffrent le plus. Ne romantise rien de toutes ces tragédies", lui écrit une fan."Si le bateau coule, tu penses vraiment qu'on coulera ensemble alors que tu es en train de prendre un bain et que des gens travaillent pour toi ?", lui demande un autre.