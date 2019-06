publié le 14/06/2019 à 14:41

Le 9 décembre 2015 au soir, un mois après les attentats de Paris, Madonna était venue en personne, place de République. "Nous ne céderons pas à la peur !", avait-elle lancé visiblement émue. "Je pense à ce qui est arrivé il y a maintenant presque un mois. Le cœur de Paris et le cœur de la France battent dans le cœur de chaque ville. Nous sommes un seul cœur et notre cœur peut battre à l'unisson".



Madonna était parmi les premières grandes célébrités mondiales qui se sont rendues à Paris après les attaques terroristes qui ont ensanglanté la capitale française. Plusieurs années après, alors qu'elle s'apprête à lancer son nouvel album Madame X et une résidence en France, la chanteuse se souvient au micro de RTL : "Ça venait tout juste d'arriver. Je ne pouvais pas venir à Paris, faire mon spectacle et ne pas aller là où tant de personnes avaient été assassinées ou blessées".

"J'ai senti que c'était mon devoir de me rendre sur ce lieu, de chanter, de prier, d'avoir une pensée pour ces gens qui se sont fait tuer et aussi d'attirer l'attention sur le fait que les armes à feu sont bien trop faciles à acheter, continue-t-elle. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre les armes illégales. Et partout".

> Madonna - Like a Prayer acoustic @ Place de le Republique

Une prière pour la paix

Au lendemain des attaques du 13 novembre, la chanteuse avait immédiatement partagé son émotion sur scène à Stockholm. "Ce spectacle est destiné à célébrer la vie, à se battre pour ses droits, avait-t-elle déclaré. C'est très dur de faire ce show et de ne pas oublier ce qui s'est passé vendredi (...) Je me sens déchirée. Pourquoi je suis là à m'amuser quand d'autres sont en train de pleurer la mort de leurs êtres aimés ?"



"Mais c'est ce que les terroristes cherchent. Ils veulent nous faire taire. Mais on ne les laissera pas faire, avait-elle insisté. Je voulais annuler le concert mais je me suis dit : 'Pourquoi les laisser me stopper ?' Personne ne devrait avoir le droit de nous empêcher de faire ce que l'on aime."



La chanteuse américaine avait ensuite demandé au public de respecter une minute de silence, avant de tenter de sécher ses larmes et d'entonner Just Like A Prayer, chanson qu'elle avait entonné avec les Parisiens place de la République.