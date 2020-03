publié le 24/03/2020 à 12:29

En cette période de confinement généralisé, (ou qui devrait l'être pour tout le monde), les artistes sont évidemment comme nous, chez eux à la maison ! Aujourd'hui, c'est Michèle Laroque qui raconte sa vie de confinée.

L'actrice et réalisatrice respecte scrupuleusement la règle du confinement tout en s'inquiétant de la santé de sa mère qui est à Nice. "Pour l'instant, ça va très bien. J'essaye de lutter contre l'inquiétude que je peux avoir pour des amis jeunes et moins jeunes, qui sont un peu seuls (...) On passe beaucoup de coups de fils tous les jours pour qu'ils se sentent moins seuls", commence Michèle Laroque.

Elle poursuit avec un hommage à tous les personnels soignants engagés dans la lutte contre le coronavirus : "Le personnel médical m'a sauvé quand j'ai eu mon accident de voiture par leur compétence et par leur humanité. Et je les aime infiniment pour ça. Et là aujourd'hui je n'ai pas de mots pour décrire l'admiration et le respect que j'ai pour eux. Ce sont des gens qui sont en train de sacrifier complètement leurs vies, leurs vies de famille, leurs vies tout court, pour soigner ceux qui arrivent à l'hôpital et j'avoue que c'est impossible d'ignorer ce qu'il faut faire pour stopper cette épidémie."



Un appel pour les Restos du Coeur

Depuis des années, Michèle Laroque est un pilier des Restos du Coeur. La campagne d'hiver vient de s'achever, mais il faut penser à ces milliers de gens dans le besoin pendant cette période de confinement. "Ils ont besoin de beaucoup de bénévoles. Les restos peuvent aider, mais là, ils ont besoin de bénévoles et de nourriture", explique l'actrice.

Notez que Chacun chez soi, le bien nommé prochain film de Michèle Laroque dans lequel elle joue aussi aux côtés de Stéphane de Groodt et qui devait sortir en salles en 22 avril prochain sera sans doute décalé au mois de juin 2020.