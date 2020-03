publié le 23/03/2020 à 16:35

Jean-Jacques Goldman remercie les personnels soignants, agents de sécurités et caissiers qui travaillent pour notre quotidien. Dans une vidéo relayée par Nolwenn Leroy, l'artiste absent de la scène médiatique depuis plusieurs mois, réinterprète son titre Il changeait la vie pour Ils sauvent des vies.

Jean-Jacques Goldman se filme sur l'air joyeux et dansant d'Il changeait la vie, avant de dévoiler les nouvelles paroles de sa chanson. "C'est des pères et des mères, docteurs ou brancardiers, aides-soignantes, infirmières, agents de sécurité / Qui ont mille raisons de rester confinés / Mais leur propre raison : ne pas laisser tomber", démarre "JJG" face à la caméra.

"Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur / Oubliant la fatigue, la peur, les heures / Et loin des beaux discours, des grandes théories / à leurs tâches chaque jour sans même attendre un merci / Ils sauvent des vies", poursuit Jean-Jacques Goldman dans sa vidéo où apparaissent des portraits d'aides-soignantes et de caissiers fidèles à leurs postes en temps de confinement. La mélodie d'Il changeait la vie se poursuit. Jean-Jacques Goldman articule des "merci" et des "merci beaucoup" silencieux. La vidéo a été massivement commentée par les fans du chanteur qu'ils et elles n'avaient pas revu depuis son message à Maxime Le Forestier pendant les Victoires de la Musique, le 15 février dernier.