publié le 13/04/2020 à 15:02

> Andrea Bocelli: Music For Hope - Live From Duomo di Milano Date : 13/04/2020

Accompagné d'un organiste, le ténor italien Andrea Bocelli a fait retentir sa voix à l'intérieur du Duomo de Milan, entièrement vide. D'après l'artiste, il ne s'agit pas d'un concert mais d'une "prière", en hommage aux victimes de la pandémie de coronavirus qui a déjà fait 114.539 victimes et près de 1.850.000 infections dans le monde.



"Prier, dans la maison de Dieu et le jour de la principale célébration chrétienne, pour que nous puissions surmonter le plus tôt possible cette période dramatique et repartir avec une conscience nouvelle pour arriver à une nouvelle façon de s'occuper de son prochain et de la planète", expliquait le chanteur.

"Andrea Bocelli a chanté plusieurs airs de musique sacrée, notamment l'Ave Maria de Charles Gounod ou le Santa Maria de Pietro Mascagni, avant de conclure par le cantique chrétien Amazing Grace", rapporte BFM TV. L'évènement d'une demi-heure a été diffusé en direct sur YouTube : le lendemain, la vidéo totalisait 23 millions de vues.

Ce concert exceptionnel a permis également de faire un appel aux dons, lancé par l'association du ténor. Plus de 220.000 euros ont été récoltés en faveur des hôpitaux italiens. L’Italie qui commence à constater les effets bénéfiques du confinement fait partie des pays les plus durement frappés par la pandémie : au lundi 13 avril, le pays déplorait plus de 20.000 victimes.