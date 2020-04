publié le 12/04/2020 à 19:15

L'Italie a annoncé 431 décès, ce dimanche, dus à la maladie Covid-19 dans les dernières 24 heures. Il s'agit du bilan le plus faible depuis le 19 mars, il y a plus de trois semaines. Le pays avait alors dénombré 427 morts en une journée.

Jamais depuis cette date, ce chiffre n'était passé sous la barre des 500 morts. Ce total des décès recensés par la protection civile est presqu'un tiers moins lourd que celui annoncé samedi, il y avait alors eu 619 morts dans la journée. "La baisse de la pression sur nos structures hospitalières se poursuit", s'est félicité le patron de la protection civile, Angelo Borrelli.

Cette maîtrise de la contagion est notamment sensible en Lombardie, la région de Milan dans le nord, la plus endeuillée avec plus de la moitié des décès de la péninsule. Les autorités sanitaires y ont comptabilisé 111 morts dans les dernières 24 heures : jamais depuis près d'un mois ce chiffre n'avait été aussi faible. Le chiffre des décès est "très inférieur à celui d'hier et après tant de jours, il y a une tendance à la baisse", a déclaré Giulio Gallera, responsable de la Santé dans la région.

Moins de patients en soins intensifs

Pour le neuvième jour consécutif, le nombre de patients en soins intensifs diminue dans le pays, avec 3.343 lits occupés par ces malades gravement atteints, le niveau le plus faible depuis le 23 mars. "On a réussi avec les mesures adoptées à réduire la pression sur ce qui est un élément-clé de notre système sanitaire", s'est félicité Luca Richeldi, pneumologue à l'hôpital Gemelli de Rome.

L'Italie est l'un des pays au monde les plus endeuillé par la pandémie, avec près de 20.000 morts selon les décomptes officiels.